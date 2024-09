El empresario Mauricio Diez Canseco anunció que este sábado 14 se estrena la segunda temporada de su reality ‘Cazador de talentos’ en Panamericana y descartó ocupar el horario de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, quien fue suspendido por el canal hace unos días.

“Este sábado después de ‘Al sexto día’ volvemos con la segunda temporada de ‘Cazador de talentos’ donde seguimos apostando por el talento nacional y con grandes premios para el ganador, pues tendrá un contrato de 20 mil soles, la posibilidad de grabar un disco en Apdayc, potenciar su talento en la escuela de Rústica y trabajar en los diversos locales de la cadena”, comentó Mauricio Diez Canseco.

La hija del empresario, Camila, estuvo acompañándolo en el lanzamiento y señaló que la segunda temporada estará más entretenida.

“El programa ha crecido, esta segunda temporada será más entretenida y los televidentes podrán emitir su voto. Todos pueden escribir a ‘Cazadores de talento’ en Instagram para poder descubrirlos y apoyarlos”, indicó.

En otro momento, Mauricio reveló que en esta temporada tendrá como jurados a Laura Spoya, Carlos Cacho y Marco Romero. Asimismo, hizo la invitación a todo el público que sepa bailar, cantar, imitar o algún otro talento artístico para participar del último casting este domingo 15 a las 9 de la mañana en la esquina de la televisión.

Por otro lado, Mauricio Diez Canseco no descartó la posibilidad de poder ocupar el horario de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, quien hace unos días fue suspendido de Panamericana Televisión.

“Espero que Andrés Hurtado solucione los problemas que tiene, es mi deseo como papá, empresario y miembro de este canal (Panamericana). A mí me gusta el show, el espectáculo y si me proponen reemplazarlo en su horario, voy a probar, pero no dejaría la esencia de mi programa que es promover a los nuevos talentos”, enfatizó el empresario.

Recuerda que la nueva temporada de ‘Cazador de talentos’ se emite este sábado 14 de setiembre después de ‘Al sexto día’ y se repite los domingos después de Panorama.