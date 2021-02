Tras su sonada salida de Bareto, Mauricio Mesones se aventuró en la difícil y complicada tarea de labrarse una carrera como solista, pero la inesperada pandemia alteraron todos sus planes. Superado el primer trauma del 2020, ahora lanza “Viaje tropical”, su primer álbum como solista, con un total de siete canciones inéditas como homenaje a la música tropical peruana. “Este es un disco muy bonito y conceptual, un disco que -yo creo- es algo que todavía no se ha hecho, pero que era necesario en la música tropical peruana”, sostiene el músico.

Cuéntame un poco de tus motivaciones al hacer este disco...

Nace de una necesidad de hacer un homenaje a varias cosas: a la música tropical peruana que me ha dado tantas satisfacciones y tantas alegrías pero también es un homenaje a un Perú golpeado y dolido.

Sacar un disco ya es difícil en nuestro país, ¿con una pandemia de por medio, el trabajo debe ser el triple?

No solamente la música está golpeada sino la cultura y el arte en general. Pero al mismo tiempo, yo creo que sí se puede salir adelante, este proyecto es el claro ejemplo. Con esto no te estoy diciendo que haya compañeros y colegas que no la estén pasando mal, pero el peruano se caracteriza porque no se rinde.

El año pasado te lanzaste como solista, pero coincidió con el inicio de la pandemia...

Yo tenía planificado hacer un disco para agosto de 2020 porque toda la primera mitad del año la tenía copada de fechas. Cuando viene todo el problema de la COVID-19, tuve que adaptarme a todo lo que estaba pasando. Empezamos a hacer pruebas, a ver qué se podía a hacer y comenzamos a grabar canciones a distancia con todos los chicos.

¿El 2020 pretendías desmarcar tu nombre de Bareto?

Hay una cosa que no puedo negar, he sido la cara de Bareto por 11 años, y salir de Bareto -sin tenerlo planeado- lo primero que tenía que hacer inteligentemente era reactualizar mi catálogo, volver a grabar canciones que han sido muy conocidas en mi voz pero por las que no tengo ningún tipo de derecho. Yo quería deslindar de Bareto como la imagen pero es un poco complicado.

¿El público empieza a conocer más a Mauricio Mesones?

Al manejar yo mismo mis redes, yo sé exactamente o tengo una línea más certera, de qué cosa es lo que quiere la gente, cuál es el lenguaje que utilizan. Es una gran herramienta que utilizo para entender al público que yo quiero. Obviamente hay mucha gente que me conoce como Bareto, pero se han dado cuenta que lo que hago es algo completamente diferente ahora.

¿Qué motivó tu salida de Bareto?

Yo soy un músico de la vieja escuela, para mí las cosas que pasan o que pasaron en los camerinos se van a quedar ahí, yo no soy el que va a contarlo. Si yo puedo comenzar a hacer música propia, que hable de amor y un montón de cosas bonitas, es porque ya perdoné y pasé la página.

¿Cómo te viene tratando este 2021?

Yo creo que hay que tratar de ver el lado positivo de algunas cosas. El 2020 ha sido una patada, ha sido terrible para todas las personas, alguien que diga que no se ha visto afectado es alguien sin corazón, porque de alguna manera hay alguien cercano que ha fallecido, hay gente que está enferma y que ha perdido su trabajo.

En medio de una situación todavía compleja, hay que seguir remando...

No es que sea un positivista, en verdad eso es lo que tenemos que hacer, no nos queda de otra, necesitamos avanzar. Yo creo que vamos a salir bien, vamos a salir golpeados pero vamos a salir, el peruano tiene características maravillosas de poder salir adelante.

¿Tienes fe en que cerrando este año ya estarás en un escenario con público?

Yo creo que eso no es lo importante. Yo tengo fe de que poco a poco vayamos pasando este problema, vayamos reinsertándonos a la economía, que en los pueblos jóvenes puedan tener agua. Sería un poco loco e irresponsable que mi objetivo sea tocar en un concierto con público, por supuesto que tengo ganas pero no es algo me mueva el piso.

