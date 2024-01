Mayra Couto anhela volver a ‘Al fondo hay sitio’: “Aunque sea para un cameo, aceptaré con gusto”

Mayra Couto regresó a Perú tras vivir varios años en el extranjero para tener nuevos retos profesionales. La actriz reveló en una entrevista que le encantaría volver a la serie ‘Al fondo hay sitio’.

Además, en dicha conversación también se refirió a la denuncia que le hizo a Andrés Wiese. Como se recuerda, la demanda quedó archivada.

“ La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho y crecí como actriz. Si me quieren, aunque sea para un cameo, aceptaré con gusto con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos; todo está bien ”, comentó la intérprete peruana al diario El Comercio.

En el año 2022, Mayra Couto denunció publicamente a su compañero de reparto, Andrés Wiese, por un presunto acoso en las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’.

“Tenía miedo de subirme a ese hotel gigante sola, y me quedé contigo. Intentaste besarme 3 veces, la primera dije no, la segunda dije ‘tienes novia’ y la tercera fue ‘no me gustas’. Desde ahí, comenzaste a echarme mierda en cada escena, te molestaste al enterarte que regresaba a la serie y empezaste a sabotear mi trabajo. Cuando nos abrazábamos, aprovechabas para ahocarme un poco. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido como rozabas tu pene sobre mis nalgas”, señaló Couto en ese entonces.

En ese sentido, Mayra Couto todo el infierno que vivió luego de realizar la denuncia contra el popular ‘Nicolás de las Casas’. “Salí a denunciar sin abogado, sin Internet. Estaba en Cuba. Solo me cargaba Instagram. Ese día, ni bien denuncié, una chica feminista me escribió para avisarme que alguien estaba publicando toda mi información: mi dirección, mi teléfono, los nombres de mis papás, mis estados financieros, mi número de cuenta del banco y cuánta plata tenía. Empecé a temblar. Mis papás estaban aterrorizados. Temían que les hagan algo. A mí me amenazaron [de muerte] . Cerré todas mis cuentas. Fue hardcorde”, enfatizó.