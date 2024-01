Mayra Couto sobre su antigua relación con Junior Silva: “No sabía que lloraba todos los días”

Mayra Couto regresó a Lima luego de vivir unos años en el extranjero por sus proyectos personales. Ahora, se encuentra dictando talleres de teatro y participando en varios eventos.

Como se recuerda, la actriz mantuvo una relación con Junior Silva. Cuando terminó su relación, no se revelaron detalles de su ruptura.

Días atrás, Gabriel Calvo reveló que Junior Silva lloró en varias ocasiones cuando era pareja de Mayra Couto: “ Creo que estaba ahí cuando era enamorada de Junior Silva. Lo hacía llorar todo el día, se peleaban y lloraba Junior ”.

Tras ello, la actriz le respondió a su excompañero pero sin antes bromear por la revelación: “ No sabía que lloraba todos los días, de haberlo sabido hubiésemos terminado antes ”, expresó.

Luego Mayra se dirigió a Gabriel Calvo y elogió su talento como actor: “Me parece un buen actor, tal vez pueda contar con él en algún proyecto. Con que no me falten el respeto pueden decir lo que quieran”.

Además, la recordada Grace González indicó que no recuerda las situaciones descritas por Calvo. “ En esa época era menor de edad, ni siquiera me acuerdo. Estaba en el colegio. Seguro lloraba porque no nos podíamos ver ”, sostuvo la intérprete nacional para El Comercio.