Mayra Couto regresó al Perú luego de vivir varios años en Colombia y Cuba. La actriz reveló que los 75 mil soles que le dio el Ministerio de Cultura para la creación de su serie ‘Mi cuerpa, mis reglas’ no le alcanzó y hasta se endeudó.

La recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ confesó que tuvo que recurrir a préstamos bancarios para poder asumir con los gastos de su producción.

“No quiero sonar petulante ni nada por el estilo, pero hacer un capítulo de una serie, nivel cinematográfico, no es económico. El dinero no cubrió todo. Me endeudé, lo cual está bien porque como productora tengo que aportar. Y rendí cuentas de cada transacción que se hizo, con recibo por honorarios y facturas perfectamente firmadas. Para que me den mi certificado, el cual ya lo están emitiendo, tuve gastar hasta el último centavo que me dieron. Igual toda esa información es pública. Está en mesa de partes”, declaró para El Comercio.

Recordemos que, en el 2020, Couto ganó el premio del Mincul en la categoría de Piloto de Serie de la Dirección Audiovisual, la fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), por ello recibió un estímulo económico de 75 mil soles para la realización del primer episodio de su proyecto.

“Fue un malentendido gigante porque no es un regalo el que me dieron. No hubo favoritismo. Al jurado lo conocí el día que tenía que argumentar mi proyecto. No lo volví a ver después. No sé mucho de ellos tampoco, pero vieron en mi propuesta y en las otras 360 y tantas que ganaron ese 2020, que es vendible y transmite valores. Si yo como ministerio voy a invertir en un proyecto, este tiene que ser redituable porque le va a beneficiar al país ”, concluyó.