Melanie Martínez reveló detalles sobre la actitud de Christian Domínguez en una de las etapas más mediáticas de su vida sentimental. En el programa de Magaly Medina, la empresaria afirmó que el cumbiambero intentó retomar su relación con ella mientras aún mantenía un vínculo con Vania Bludau.

“ Cuando estaba por terminar con Vania, en esa época… fue a querer conversar conmigo, a querer regresar conmigo ”, aseguró.

La madre de la hija de Domínguez precisó que estas insinuaciones se produjeron durante las visitas que el cantante hacía a su vivienda por asuntos vinculados a su hija. Aun así, remarcó que descartó cualquier posibilidad de retomar la relación.

Según relató Martínez, Domínguez visitaba con frecuencia su vivienda para ver a la hija que tienen en común, y fue en una de esas ocasiones cuando le propuso retomar la relación. La empresaria señaló que este hecho ocurrió cuando el cantante aún mantenía un vínculo con Vania Bludau.

A pesar de la insistencia, Melanie Martínez dejó claro que no aceptó la propuesta. Luego de ese episodio, el líder de la Gran Orquesta Internacional inició una relación con Karla Tarazona.

“ En ese interín, termina con Vania… y es donde empata con la actual pareja ”, agregó.