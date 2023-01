Pablo Villanueva, el popular ‘Melcochita’ respondió a las acusaciones de su hijo Hussein Villanueva, quien lo acusó de abandonarlo en Estados Unidos a los 13 años y con solo 40 dólares.

En una entrevista para Trome, el cómico de 86 años dijo que no recordar la dramática experiencia con su hijo. Sin embargo, dio una insólita revelación sobre por qué la relación con Hussein no era tan cercana.

“ Lo que pasa que de niño jugaba con muñecas y su hermano Pablo me contó, yo me molesté y cuando se acercaba a besarme o saludarme, lo rechazaba. Él siempre se acuerda de eso, por eso habla así.... ¡quién no se equivoca! uno siempre piensa mal ahora mira el ‘machazo’ que es ”, sostuvo.

Ahora, ‘Melcochita’ afirma que limó asperezas con sus hijos y que “los problemas quedaron atrás”.

“La verdad, no me acuerdo (si lo abandoné con 40$), pero solo quiero decir que amo a todos mis hijos. Hussein está bien en Alemania, se ha comprado su carrazo, trabaja en una importante empresa automotriz”, concluyó.

Hussein Villanueva sobre Melcochita: “Mi papá nunca me ha querido”

Desde Alemania, Hussein Villanueva, hijo de Melcochita, rompió su silencio a través de una entrevista, y reveló cómo es la relación con el popular cómico.

“Una vez más siento vergüenza ajena que aparezca cada dos meses en televisión un pleito familiar y donde siempre me mencionan cuando yo no tengo nada que ver, y todo lo que dicen de mí es falso, es mentira”, señaló Hussein Villanueva para Trome.

Luego continuó con: “que en el programa de Andrea (Llosa) digan que soy mantenido, un vago y mi papá ahí sentado no me defienda. Que diga que nunca me dio nada, que nunca me mantuvo, es lo único que pido. Nunca me ha ayudado. En tres ocasiones le pedí y me las negó”.

“ Toda mi vida he sentido que nunca me ha querido, fui el hijo que nunca quiso (...) me acuerdo que de chiquito me acercaba para abrazarlo y él siempre me empujaba, no quería, me decía, vaya para allá. Luego se fue a Estados Unidos, regresó después de un tiempo para llevarse a mi hermana ”, contó.

