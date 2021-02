El cómico Pablo Villanueva, popularmente conocido como ‘Melcochita’, opinó sobre la situación que vivió Alan Castillo Vásquez, llamado por todos como ‘Robotín’, y dijo que siga trabajando por sus hijas y que no les quite su apellido.

“ Padre es quien cría, no el que engendra . Él tiene tres criaturitas que le alegran la vida y debe seguir para adelante, trabajando para que sea feliz con ellas”, expresó en diálogo con Trome.

“ El amor, el cariño no tiene precio, no va a ganar nada quitándoles su apellido . Creo que él debe concentrarse en trabajar, voltear la página”, añadió el también sonero en el mencionado medio.

Ante las duras críticas que recibió ‘Robotín’ en redes sociales, ‘Melcochita’ le pidió que ignore esos comentarios y le recomendó que siga adelante.

“Siempre hay infelices, y no se les debe hacer caso. Yo he superado muchas cosas en la vida porque no les tomo importancia, no hay que lamentarse sino seguir para adelante”, sostuvo.

‘Robotín’ tenía una vida feliz ante cámaras, pero infeliz cuando las luces se apagaban

El comediante ha sido protagonista de distintos reportajes, presentados en espacios de entretenimiento, donde señalaba que tenía una familia muy unida, pese a las adversidades. Pero toda ese “cuento feliz” resultó ser una farsa de ‘Robotín’ para sacar adelante a sus hijos.

Según explicó, él seguía conviviendo con Yazmín Rojas con la única intención de brindarle una sólida familia a sus pequeños, pero ello nunca se pudo concretar por las diferencias con la mujer que nunca ha amado, pero que le dio hijos.

Por sus largas giras en el interior del país para presentar su arte, él no pudo reconciliarse con su pareja y la relación se hizo más distante, pese a que compartían el mismo techo. Incluso, ‘Robotín’ terminó confesando en el programa de Andrea Llosa que él dormía en el sillón de su hogar y dejó de tener intimidad con Yazmín, y por ello tenía dudas sobre la paternidad de su último hijo.

