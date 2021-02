Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Alan Castillo, quien personifica a al entrañable “Robotín”, se dirigió a sus hijas para pedirles que perdonen a su madre tras descubrir que no es el padre biológico de dos de ellas.

Durante su presentación en Mujeres al Mando, el popular personaje recordó episodios de su vida. Cuando tocó recordar lo vivido hace algunos días en relación a la paternidad de sus hijas, no pudo aguantar la emoción.

“Solo diré que nunca las dejaré de amar, hijitas. Loanita, Saori, Naila, Francis, los amaré toda mi vida. Hago todo esto por ustedes. Están pasando una serie de cosas, pero les voy a decir algo. Todos cometemos errores en la vida. No odien a su madre, amen a su madre a pesar de todo”, comentó con la voz quebrada.

“Recuerden esto, hijitas. Papá trabajará, papá siempre les dará amor. Yo no soy perfecto, mis amores, yo también cometo errores. Siempre hay que pedir perdón, siempre hay que reconciliarse. No odien a su madre. Como dicen en mi caso, el tiempo lo cura todo”, añadió.

Además, Castillo no descartó la posibilidad de reconciliarse con Yazmín, la madre de uno de sus hijos, pero “no como pareja, eso ya no va”, pero lo haría “por el bien de nuestros hijos”.

“Ya llegará el día de decirle la verdad a mi hijita (sobre la paternidad) de nueve años, porque necesito decirle. Ella merece saber la verdad, pero está muy pequeña ahora”, dijo.

Finalmente, Robotín aprovechó para remarcar cuanto ama a sus hijas, a pesar de no ser el padre biológico de algunas de ellas.

“Si estoy acá, es porque Dios me ha permitido estar. Estoy tratando de hacer las cosas bien. Soy sentimental, no sé, que me digan llorón, no me importa. Lo que me importa es que las amo y lo voy a gritar a los cuatro vientos siempre”, indicó emocionado.

VIDEO

Robotín se dirige a sus hijas (Latina)