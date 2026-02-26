‘Melcochita’ reconoció que “perdió” y aseguró que no realizará ningún reclamo a Monserrat Seminario, luego de la difusión de un video en el que ella aparece besando a otro hombre. Incluso, señaló que le desea lo mejor y que solo espera concretar pronto su divorcio.

“ Yo estoy trabajando para mis tres hijas porque, como dije, ya perdí. Ya no puedo hacer nada, solo tengo que seguir adelante porque uno se puede estresar ”, expresó en una transmisión con el programa de Magaly Medina.

“ Lo único que quiero es mi divorcio, que estemos de mutuo acuerdo y separarme. Si ella ya tiene un novio, pues que sea feliz ”, agregó.

Además, ‘Melcochita’ dijo que siempre le pidió a su aún esposa que fuera sincera con él en caso llegara a enamorarse de otra persona.

“Cuando recién la conocí y estuvimos juntos, le dije clarito: ‘Si tú más adelante sientes algo por otra persona, pues no me agarres por el pulmón (espalda), sino que me lo dices’. Es mejor siempre no faltarse el respeto, pero que sea feliz”, sostuvo.

Monserrat Seminario le habría sido infiel a ‘Melcochita’ con un amigo de la familia

En una revelación exclusiva para ‘Magaly TV: La Firme’, Susan Villanueva compartió imágenes que mostrarían el vínculo entre Monserrat Seminario y Eduardo Cárdenas, un amigo de la familia con quien presuntamente habría tenido un romance.

Según Susan Villanueva, hija de ‘Melcochita’, ya circulaban rumores sobre una presunta infidelidad de Monserrat, los cuales se confirmaron al recibir las imágenes.

“Nos comunicó por qué había sido la ruptura, fue una infidelidad. Este es el video. Él se llama Eduardo, pero de cariño le dice Lalo. Hay muchos videos que él sale compartiendo con ellos dos, eso fue en el 2023. Fue hace más de dos años”, indicó Susan.

El hombre que aparece besando a la todavía esposa del cómico es Eduardo Cárdenas, y el video correspondería al año 2023.

Monserrat Seminario habría engañado al cómico. (Fuente: Magaly TV: La Firme)

“Cuando ella sacó sus en vivos, la gente empezó a escribir en los cometarios: ‘Averigua de un tal Eduardo que vive en Virginia, es su marido’. Es ahí donde nosotros empezamos a investigar, pensábamos que era IA. Ella le pone: ‘Solo fue beso, de otra cosa no pasó nada’”, agregó Susan.

El programa también difundió una conversación entre Susan Villanueva y Eduardo Cárdenas, en la que él aparentemente reconoce haber tenido un vínculo con Monserrat Seminario.

“(La loca ya admitió el video) Yo no recuerdo y ya sé quién les dio el video, solo que salgo muy arrugado, fue mi ex de Perú. Quizás quería ganarse algo”, se lee en el chat.

Además, Susan Villanueva reveló que Monserrat Seminario aparentemente planeaba fugarse con ‘Lalo’, pero finalmente él la engañó y se fugó.

“Ella salía con él, compartía, estaban en el carro de mi papá. Ella trató de fugarse 2 veces con él, pidió un dinero para hacer los trámites. Iba a dejar a las hijas en casa de la empleada, se iba a fugar con él, pero él se fugó solo”, finalizó la hija del humorista.