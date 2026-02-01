Melissa Klug afirmó que Jefferson Farfán puede “saltar en un pie” de alegría por la sentencia que le favorece y que obliga a la empresaria a pagarle 300 mil dólares de indemnización. No obstante, ella no se ha quedado de brazos cruzados y reveló que apeló al fallo.

“ Él está saltando en un pie, pero ya apelé, me voy a la Corte Suprema para que vean la desfachatez por la que me han denunciado. Que siga celebrando, él sigue con sus juicios contra mí. Me imagino que (el abogado) le dirá enjuíciala y cóbrate, o qué estará pasando por su cabeza ”, declaró a Trome.

En esa misma línea, la “Blanca de Chucuito” niega haber violado el acuerdo de confidencialidad que tenía con su expareja.

“ Él lo violó, él y su abogado, el acuerdo era no hablar ni ventilar lo que vivimos en pareja y que los abogados no podían hablar de los acuerdos. Su abogado y la mamá se sentaron en todos los canales a hablar justamente de los acuerdos ”, expresó.

Melissa Klug perdió juicio con Farfán en última instancia y tendrá que pagarle 300 mil dólares

En medio de la angustia por la situación que atraviesa su hija Samahara Lobatón, quien fue agredida por Bryan Torres, Melissa Klug perdió en última instancia el juicio que mantenía con Jefferson Farfán.

La información fue revelada por Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, quien dio a conocer que la ‘Blanca de Chucuito’ deberá pagarle a la ‘Foquita’ la suma de 300 mil dólares por haber incumplido un acuerdo previo entre ambos.

El programa de espectáculos accedió al fallo de última instancia tras la denuncia presentada por el exfutbolista, quien acusó el incumplimiento del contrato de confidencialidad previamente pactado.

“Se dispone, a requerido la parte demandada, cumplir con el pago de la suma de... ¿Pero para cumplir con el pago de esta suma qué hay que vender? ¡300 mil dólares! Por concepto de penalidad ha ordenado sentencia confirmada emitida, bajo apercibimiento de ser declarada judicial morosa”, expresó ‘Peluchín’.

“Como ella firmó un contrato de confidencialidad y lo ha violado, esa es la cifra que habían acordado en el caso de transgredirlo (...) hay que tener cuidado con lo que uno firma”, agregó.

En agosto de 2025, Melissa Klug se refirió en el programa ‘Esta Noche’ a la posibilidad de perder el juicio en segunda instancia y señaló que mantenía su fe en la justicia del país.

“Espero que sean otros jueces los que decidan. Lo que pasa es que los jueces no han tomado atención. Si bien firmé una cláusula de confidencialidad, es por los años vividos. Había muchas cosas del pasado que no podía decir en televisión y por eso lo firmamos en su momento”, manifestó aquella vez la empresaria.