Melissa Klug estuvo presente en JB en ATV en una divertida secuencia, en la que contó detalles inéditos sobre su relación con el deportista Jesús Barco. Además, la empresaria reveló que tiene la contraseña del celular de su pareja.

“No soy celosa. No me dan motivos. Cuando no te dan motivos para celar, no tienes por qué serlo”. “¿Tienes la clave del teléfono de Barco?”, replicó Jorge Benavides. A lo que Melissa respondió: “Sí, por si acaso pasa algo”.

¿No has pensado en un cincuentón?

Melissa Klug también contó que le resta importancia a las críticas por la diferencia de edad que tiene con Jesús Barco.

“¿No crees que este muchacho es muy joven para ti, no has pensado en un cincuentón?”, cuestionó ‘JB’. “No es que me fije en los menores, no nos hace ni cosquilla la diferencia de edad, también me podría gustar uno mayor, pero no ha llegado y me he enamorado de él”, contó.