Melissa Klug respaldó al exfutbolista Jefferson Farfán de las críticas que ha recibido tras celebrar el cumpleaños de su hijo con una lujosa fiesta en Miami.

Este jueves 16 de febrero en el programa “América Hoy”, la popular ‘‘blanca de Chucuito’ aseguró estar feliz con la relación del deportista con sus hijos, ya que anteriormente no tuvo el tiempo adecuado por su trabajo.

“Todo el mundo sabe que Jefferson ha jugado muchos años afuera y no ha compartido muchas celebraciones, muchos momentos especiales con sus hijos. Ya ahora ya se retiró del futbol, vive acá en Perú y tiene el derecho a celebrar con sus hijos de la manera que él quiere, para eso trabajó tantos años para darles gustos a sus hijos”, explicó.

Asimismo, Klug también defendió al menor tras los comentarios que sugerían que debía ser educado en lugar de recibir costosos regalos. “Está bien educado, yo lo he criado y tiene muchos principios y valores (...) Está de vacaciones”, señaló.

Melissa Klug habla de las críticas que recibe Jefferson por celebración de cumpleaños de su hijo

Jesús Barco sobre boda con Melissa Klug: “Estamos viendo la fecha”

El deportista afirmó que junto a Melissa están buscando la fecha para la celebración, ya que una boda no se organiza de la noche a la mañana: “Estamos viendo la fecha para no chocar con el campeonato, hay que organizar... No es que de la noche a la mañana uno se va a casar”, expresó.

Reiteró que los planes de matrimonio se mantienen. “Es una linda mujer, uno que la conoce sabe la clase de persona que es, la clase de mujer que es”, agregó.

