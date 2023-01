Hace unos días, Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores al cantar el último éxito de Shakira con Bizarrap. Algunos cibernautas comentaron que la historia del futbolista estaría dedicada para Melissa Klug. Debido a esto, la empresaria negó tener una mala relación con el padre de sus hijos y afirmó no sentirse aludida.

Como se sabe, el último hit de la colombiana ha generado polémica por la letra, pues sería un fuerte mensaje para su expareja Gerard Piqué. Algunas frases como cambiaste un Rolex por un Casio’ o ‘Cambiaste un Ferrari por un Twingo’ fueron tomadas como una presunta indirecta de Jefferson hacia Melissa. Ante esto, la empresaria salió al frente y negó alguna diferencia con el pelotero.

“No sabía que Jefferson era fan de Shakira, pero no me siento aludida porque como bien lo mencionas yo soy la madre de sus hijos, no soy su ex. Hace 8 años que estamos separados y tenemos hoy una relación cordial que no creo se atreva a arruinar con cosas como esa. Ni enterada, ahora estoy en el norte aprovechando unas vacaciones con mis hijos ”, sostuvo tras ser consultada por dicho tema.

Asimismo, prefirió que se le consulto por aquella historia al futbolista. “ Él te puede responder eso yo no vivo en su mente ”, declaró en una conversación con Trome. Por otro lado, consideró a Shakira como una genia y capa con su música.

