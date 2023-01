Saca cara por ella. Melissa Klug respondió a las críticas que ha recibido su hija Samahara Lobatón tras realizarse algunos retoques estéticos.

Cabe mencionar que, el año pasado, la ex concursante de “El Gran Show” se mostró satisfecha con su “rinomodelación y labios”, la cual aseguró fue hecha por expertos en armonización facial. Sin embargo, los resultados fueron reprochados por los internautas, quienes la criticaron a través de las redes sociales.

“Los veo hermosos. Y mientras a mí me gusten, me importa una mi*** lo que opine el resto. Porque si te haces algo o te pones algo, es porque a ti te gusta, no para que le guste a la gente”, señaló, aquella vez, Lobatón.

En una entrevista, la popular “Blanca de Chucuito” fue consultada sobre los ataques que recibió la influencer. “La ‘negra’ en ese aspecto es superada, le vale todo. ¿Cuántas se han operado y se han transformado calladitas y nadie les dice nada? Cada quien hace de su cuerpo lo que quiere, ¿no es así?”, respondió Klug para Trome.

Samahara Lobatón y sus nuevos retoques en el rostro: “Amé mi rinomodelación”

A través de sus redes sociales, Samahara Lobatón llamó la atención de sus seguidores tras compartir unos videos en los que mostró los resultados de sus nuevos retoques estéticos.

“Ahora les vamos a mostrar todo lo que me voy a hacer, es un genio en armonización facial”, se le escucha decir a la influencer previo a someterse a los cambios estéticos

“Amé mi rinomodelación y labios”, expresó Samahara en una de sus historias de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR