Diego Chávarri participó por segunda vez en ‘El valor de la verdad’ y contó detalles de un reciente encuentro que tuvo con Jefferson Farfán en el baño de una discoteca.

“¿Estuviste en un baño encerrado con la ‘Foquita’ Farfán?”, fue la pregunta que le hizo Beto Ortiz en el programa, a la cual el popular ‘Diablito’ respondió afirmativamente y reveló algunas cosas de las que hablaron.

Diego Chávarri contó detalles de su encuentro con Jefferson Farfán. (Video: Latina)

“Yo estaba en una discoteca con mis amigos y Jefferson estaba en la discoteca el mismo día. Yo había ido al baño varias veces y normal. En una de esas yo me voy al baño solo y dejo la puerta abierta. Veo que entran tres personas y una de ellas entra a mi cubículo. Yo pensé ‘me van a sacar la mie***, qué hice’ y dije algo me va a pasar”, contó el exchico reality.

“Me dicen ‘quiero hablar contigo’ y yo levanto la cara y era Jefferson (Farfán). Es raro porque en todo el tiempo que yo tuve relación con Melissa Klug, él nunca me ha hablado, ni yo he buscado hablar con él. Hablamos de muchas cosas como 15 o 20 minutos. Me reclamó sobre una broma que hice y sí me excedí, y sobre otras cosas que implican a Melissa y sus hijos", agregó Diego Chávarri.

Asimismo, el exfutbolista contó que mantuvieron una conversación tranquila todo el tiempo y que Farfán le dijo que "no le parecían algunas cosas de su relación (con Melissa) y que ella hacía algunas cosas para incomodar”.