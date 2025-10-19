A través de sus redes sociales, Melissa Klug anunció el fin de su relación con Jesús Barco. La empresaria publicó un comunicado, no obstante, lo borró minutos después.

La popular “Blanca de Chucuito” impactó a varios usuarios luego de informar el fin de su relación con el futbolista, pese a que estaban comprometidos.

“ Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza ”, se lee en el comunicado de Klug.

“ Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal ”, añadió.

Poco tiempo después de la publicación de dicho comunicado, Melissa decidió eliminarlo. El programa “Préndete” decidió compartirlo en sus redes sociales.

Melissa Klug lanza comunicado anunciando el fin de su relación con Jesús Barco.