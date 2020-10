Melissa Klug no fue ajena a las críticas que recibió y decidió salir al frente a fin de responder a quienes la adjetivaron de irresponsable por asistir al baby shower de su hija Samahara Lobatón en plena pandemia. Según aseguró, la reunión fue muy íntima y duró poco tiempo.

La empresaria explicó que la emoción porque su menor hijo se convertiría en tío le ganó. “El momento que vivimos todos al ver a mi hijito de ocho años abrazando la pancita, va a ser por primera vez tío, compartimos un momento íntimo”, mencionó al programa “Magaly TV, la firme”.

Asimismo, Klug aseguró que todos los asistentes cumplieron con los protocolos de seguridad; sin embargo, en las imágenes que publicó en Instagram, sus hijas y ella no usan mascarillas. “Porque fuimos temprano para compartir con ella, saben que mi familia es numerosa, yo tengo todos los cuidados”, precisó.

“Yo creo que para todas las madres no hay hijo malo, Samahara siempre tuvo un lugar en mi hogar y mi corazón. No me cabe la felicidad, yo estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida, en mi entorno familiar, estamos esperando la llegada de baby Xiana”, añadió, al referirse a su actual relación con su hija.

Por otro lado, Melissa Klug también se refirió a la denuncia en su contra por una presunta estafa por 175 mil soles que le exige el dueño del local donde funcionó su spa, en San Borja. Según la demanda interpuesta en la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, la expareja de Jefferson Farfán habría sorprendido al dueño del inmueble fungiendo ser la dueña del negocio.

“Yo no tengo nada que ver en eso, él alega sin fundamentos su demanda porque no firmé el contrato, no tengo nada que ver en los problemas que tenga con mi socia”, contó Melissa Klug al diario Trome.

“Este señor está aprovechándose porque soy la figura pública. Definitivamente está procediendo mal, sin argumentos, entonces lo que me queda es contrademandar porque me está difamando y manchando mi nombre. Él tiene que resolver ese tema con las personas que firmaron el contrato, no conmigo, ellos tienen procesos legales y me quiere involucrar por el simple hecho que soy conocida, está equivocado y muy mal asesorado”, añadió.

