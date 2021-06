Melissa Lobatón Klug dio a conocer a sus seguidores que fue víctima de estafa tras adquirir un celular por Internet. A través de su cuenta de Instagram, la joven se vio afectada por esta terrible experiencia.

En principio, la hija de Melissa Klug señaló que buscaba adquirir un celular en Estados Unidos y su desesperación la motivó a realizar la compra en una tienda virtual.

“Me lo iban a comprar en Estados Unidos pero yo ya lo quería tener. No sé qué me pasó ese día, ese día estaba como muy desesperada, muy alocada, no sé, me sentía súper rara y decía ‘quiero mi teléfono’”, señaló en un video.

La influencer indicó que depositó parte del dinero a la tienda online: “Me dijo que tenía que hacerle el depósito supuestamente el 50% adelantado y el 50% cuando te lo entregan (...) Tengo que admitir que cometí un gran error y deposité el 50%”.

“La cosa es que deposité toda la plata, el delivery supuestamente ya estaba cerca (...) al final no llegó el delivery”, añadió.

No obstante, el delivery del producto no llegó durante el día estipulado y fue en ese momento cuando Melissa se dio cuenta que había sido estafada.

“Yo hice todo esto sola, sin consultar a mi mamá ni a mis hermanas, lo hice por apurada, por alocada. Deposité toda la plata, obviamente me estafaron, perdí los 4 mil soles, estuve como una semana prácticamente mal, porque estaba triste por lo que había pasado porque obviamente fue mi culpa, por querer apresurar las cosas cometí este error”, remarcó.