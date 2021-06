Paula Manzanal es una de las convocadas para participar en Reinas del show. La modelo estuvo en América Hoy, para contar quiénes podrían ser su mayor competencia en el reality de bale. Además, también contó sobre su romance con Fabio Agostini y su encuentro con Jossmery Toledo, expareja del español.

“Ella ya sabe quién es la nueva y la ex, entonces estamos bien, yo he hablado con Jossmery, le he dicho que respete mi relación, que no se moleste, aunque ella me dijo oye Fabio es mío, le dije no Jossmery, por favor un ratito, Fabio está conmigo ok”, contó Paula Manzanal para América Hoy.

Luego continuó con: “Jossmery no quería que yo esté con Fabio al inicio, todos conocen su rivalidad, entonces era obvio que me iba a hablar mal de él, aunque le da like a mis fotos con Fabio. Jossmery cuidadito, te estoy mirando”.

Jossmery Toledo abrió la gala de “Reinas del Show” con “Pasito tun tun”

Este sábado 26 de junio comenzó una nueva temporada de “Reinas del show”, programa de Gisela Valcárcel en América TV, y la responsable de abrir la gala fue Jossmery Toledo.

La expolicía pisó por primera vez la pista de baile de Gisela al ritmo de “Pasito tun tun”, exitosa canción de la agrupación “Agua bella”.

Antes de realizar su coreografía oficial, la bella influencer se animó hablar de sus tatuajes y aclaró que se encuentra soltera por el momento. Además, Toledo señaló que se siente agradecida por la oportunidad y que dará lo mejor de su talento.

La expolicía Jossmery Toledo se presentó bailando al ritmo del 'Pasito tun tun' en su primera presentación del programa "Reinas del show". (Fuente: América TV)

