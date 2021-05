Melissa y Tepha Loza se encuentran distanciadas desde hace seis años, después que la última acusó a su hermana mayor de coquetear y salir con su novio. Y si bien ya pasó el tiempo, y Melissa Loza ha tenido incluso otra hijita con su actual pareja Juan Diego Álvarez Noval; el tema vuelva relucir en las redes sociales luego del ingreso de Tepha Loza al reality “Esto es Guerra” .

Sin duda, la atención de los seguidores del reality “Esto es Guerra” que emite América Televisión; así como de las hermanas se concentra la eventual competencia que podrían protagonizar.

El alejamiento de las hermanas se hizo públicos en 2015, cuando Tepha Loza acusó a su hermana mayor de supuestamente coquetear a su entonces novio Freddy Ghilardi en una fiesta en el sur de Lima.

Tepha Loza indicó en el entonces programa “Amor Amor Amor” de Latina que sus amigas le habían contado que su hermana bailó sensualmente con Freddy. “Tú sabes que Melissa es bien coqueta”, también refirió Tepha en un programa de Magaly Medina.

“Vengo con esta duda tan fuerte es porque muchas personas han estado ahí, han llegado a comentar que es fuerte el bailecito que se metió la hermana de la Loza con su flaco, porque todos saben que estoy con ese chico hace tiempo”, dijo aquella vez Tepha, quien estaba en el reality “Combate” de ATV.

Por su parte, Melissa Loza era integrante de “Esto es Guerra”, donde respondió a las aseveraciones de su hermana. Además, publicó un mensaje en sus redes sociales: “No entiendo como una hermana puede tratar de destruir a otra hermana siendo de la misma sangre. No entiendo, pero hay un Dios que todo lo ve”.

¿La manzana de la discordia?

En tanto, Freddy Ghilardi -la manzana de la discordia- dijo que no hubo nada con Melissa, ya que siempre ha salido no solo con ella, sino con sus primas y familia, ya que forman parte de su grupo de amigos; y que ese día bailó con Melissa y otras primas de ella, pero no hicieron nada de malo.

Posteriormente, Melissa Loza fue captada en una discoteca con Freddy. Ante lo cual Tepha declaró llorando en televisión: “No es justo que yo tenga que llorar, sufrir y hacerme tanto daño. Si yo empecé con esto es porque desde la misma boca de Freddy salieron muchísimas cosas que no me cuadraron”.

Este año, las hermanas Loza están en “Esto es Guerra” y sus seguidores esperan una reconciliación.

