Todo pasa, nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo, eso ya lo aprendió con creces Melissa Paredes, que retoma su carrera como actriz de telenovelas en la casa que la vio nacer: Del Barrio Producciones. Con la madurez de las experiencias vividas, y el aplomo que le han dado los años dedicada a la actuación, Melissa se viste hoy con la piel de Sheyla, personaje que la trae de vuelta en “Nina de Azúcar”. Un rol que afirma, la reta cada noche. “Lo importante siempre es disfrutar de tu personaje, no encasillarse en uno solo. Sheyla me parece divertida, me gusta y como actriz me exige, me llena de retos”, dice la actriz.

¿Aún recuerdas cómo te sentías cuando te dieron tu primer protagónico?

Totalmente, siento ahora que estoy mucho más preparada, más confiada en mi misma también. Al inicio tenía algunas inseguridades, cosas que uno cree que están mal y eso te bloquea, pero hoy todo es diferente.

¿Al inicio de tu carrera, las redes y la prensa cuestionaban tu trabajo? A mí siempre me han juzgado por todo. Cuando empecé con un protagónico, que en realidad fue empezar muy alto cuando eres nueva en la actuación, todo el mundo me juzgaba de una manera muy dura, sin siquiera haber visto mi trabajo.

Y ese juzgamiento también fue en tu vida personal.

Obviamente, al hombre nunca lo van a juzgar igual que a una mujer, vivimos en un país machista donde a nosotras se nos juzga por todo y al hombre se le aplaude. Definitivamente, en esta sociedad hay una doble moral, porque mientras a mí me estaban tirando piedras y exigiendo que me quiten a mi hija, a la otra persona le estaban diciendo: te entiendo, yo haría lo mismo, bravo, maestro.

Tras lo vivido, en estos tiempos tu actitud es otra. Hoy la crítica no la escucho, la verdad, y menos sobre mi vida personal, ahora dejo que hablen de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi actuación en la telenovela que estoy haciendo. En lo que respecta a la conducción, también dejo que critiquen mi labor como conductora, al final mi vida personal no debería importar tanto, pero la gente es doble moral, si de verdad midiéramos a todos con la misma vara otra sería la historia.

Lo importante es que hoy eres una Melissa más segura, más fuerte para afrontar cualquier prueba.

Sobre todo segura de que voy a seguir mi vida, voy a seguir trabajando en lo que me gusta, voy a seguir luchando por mis sueños y por mis proyectos. Soy una mujer que viene de abajo, que viene de Ventanilla, y que siempre ha salido adelante, y no me voy a echar para atrás, menos por críticas, y menos por lo que ya pasó hace tantos años, ¿no?

¿Y uno de tus proyectos de vida también es aumentar tu familia? Lo dije el año pasado, en el 2026 voy a tener a mi hijo. Estamos en 2025, a mí me gusta planificar las cosas y el próximo año tendré novedades.

Un bebé merece llegar a un ambiente positivo y sobre todo emocionalmente sano.

Siempre busco planificar, más cuando se trata de un bebé. En la vida uno debe tener bastante responsabilidad, no solo hay que tener una estabilidad económica, sino también la estabilidad emocional es importante. Es crucial planificar eso, el próximo año me veo más acomodada en todo el sentido de la palabra, entonces ya podremos tener un bebé.

Proyectas también una estabilidad a nivel de pareja. Sí, totalmente. Con Anthony estamos atravesando un momento espectacular en nuestra vida como pareja, pero también a nivel familiar y con mi hija. Estoy en un momento maravilloso en el que ya podríamos encargar un bebé, antes todo era incierto, mi hija no estaba preparada para un hermanito. Ahora ya podemos, y estamos pasando por una etapa muy bonita.

¿Hay algo de Melissa en Sheyla?

Hay quienes me dicen: Sheyla es igualita a ti, quizá sea cierto, no sé, pero yo busco que siempre mis personajes se vean muy naturales. Me gusta proponer, construir mi propio personaje, y sobre hacerlo con mucha naturalidad. Me encantaría contarte que viene para Sheyla, pero no lo sé, lo único que les puedo decir es que vienen muchas sorpresas y que la novela se está poniendo muy interesante.