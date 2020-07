Melissa Paredes admitió en una entrevista para En boca de todos, que le gustaría darle un hermanito a su pequeña hija, pero debido a la pandemia del coronavirus que sacude al mundo, le causa temor esta posibilidad.

Cuando Tula Rodríguez le preguntó a Melissa Paredes si le gustaría tener un varoncito, la actriz y modelo afirmó que si por ella fuese, tendría otro bebé.

“Quedaría embarazada si por mí fuera, pero la verdad me da miedo por este virus que me tiene harta. Me da miedo por eso, sino ya hace rato”, manifestó Melissa Paredes.

Melissa Paredes se presentó vía Internet en el conocido programa En boca de todos, acompañada de su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

En la misma entrevista, Rodrigo Cuba afirmó que ‘no es pisado, solo le gusta pasar su tiempo en casa y al lado de su esposa Melissa Paredes'.

Recordemos que Rodrigo Cuba pasó el inicio de la cuarentena en México, debido al cierre de las fronteras; sin embargo por fortuna pudo regresar al Perú y ahora se encuentra al lado de su linda familia.

Melissa Paredes y el 'Gato' Cuba brindaron una divertida entrevista. (En boca de todos / América)