Melissa Paredes fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego, donde fue consultada sobre la denuncia que le entabló su expareja Gato Cuba por extorsión y chantaje.

“Yo de verdad no he hablado del tema porque es algo muy privado y no puedo hablar sinceramente. Esperemos que esto se solucione rápido y solo puedo decir eso y pedirles respeto para la privacidad de mi hija”, expresó Melissa Paredes.

“Él es el cáncer de la familia”

Melissa Paredes también fue consultada sobre la denuncia de Daniel León, expareja de Ale Venturo, por no dejar ver a su menor hija, donde reveló que Jorge Cuba, padre del futbolista, es el intermediario en ese problema legal.

“Él es el cáncer de esta familia definitivamente”, dijo la actriz sobre su exsuegro.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes nuevamente enfrentados: ¿Qué significa ‘indemnidad sexual’ y qué implica?

Una denuncia policial volvió a poner a Rodrigo Cuba y a Melissa Paredes en el ojo público. En el programa de “Magaly TV: La Firme” se dio a conocer que el futbolista denunció por chantaje y extorsión a su expareja y madre de su única hija.

Según se informó en el programa de ATV, el futbolista tomó dicha decisión luego de recibir una llamada por parte de la exconductora de televisión, quien le dijo que si no conciliaba con ella lo iba a denunciar por haber violentado la indemnidad sexual de su menor hija.

En el set de “Magaly TV: La Firme”, la abogada Karla Viso explicó a detalle qué significa que Melissa Paredes haya acusa a su exesposo de afectar la indemnidad sexual de su hija.

“Cuando hablamos de la indemnidad sexual, tenemos que citar qué es ser indemne. Es esa capacidad y evolución que tiene un niño menor de 14 años, como dice la legislación actual, para tener ese discernimiento, la voluntad de decir, ‘yo acepto que me toques o yo acepto que no me toques’. No tiene todavía ese grado evolutivo en el que pasas para llegar a saber qué es bueno o qué es malo”, dijo la abogada.

