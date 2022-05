Melissa Paredes señaló que no sabía que su madre Celia Rodríguez se presentaría en el programa que conduce Ethel Pozo para hablar de la situación legal que tiene su hija con su exesposo Rodrigo Cuba

Según detalló Samuel Suárez, Melissa Paredes intentó contactarse con su familia y también llamó al productor de ‘América Hoy’.

“Ella no lo autorizó, no sabía que su mamá se iba a presentar, incluso cuando la vio en vivo, se comunicó con el productor de ‘América Hoy’ para hacerle el escándalo de la vida, le intentó reventar el celular con su hermana a su madre, pero obviamente no contestaba, fue a requintarle después por qué había salido en televisión a exponerse en este caso”, manifestó.

Mamá de Melissa Paredes a Janet Barboza: “Estoy cansada que todo el tiempo ataques a mi hija”

“Yo soy muy directa, estoy cansada de que todo el tiempo ataques a mi hija y a otras personas no, porque yo veo el programa. A mi no me engañas como a mucha gente”, afirmó Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes.

