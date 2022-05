Luego que Melissa Paredes presentó nuevos chats con su exesposo Rodrigo Cuba sobre su relación previo al ‘ampay’, el futbolista no ha emitido ningún pronunciamiento y se dedicó a ejercitarse con su novia Ale Venturo.

El popular ‘Gato’ Cuba compartió un video de Instagram y enfocó directamente a su pareja, quien realizaba una rutita de brazos con pesas. La grabación de la red social también fue compartida por la joven.

Recordemos que Melissa Paredes sorprendió al revelar nuevos chats de conversaciones con su exesposo Rodrigo Cuba en los que evidencia su versión de los hechos. El periodista Samuel de Instarándula mostró varios chats que le envió la modelo.

En una de las conversaciones anteriores a la fecha del ‘ampay’, 17 de octubre, Rodrigo Cuba le pregunta a Melissa si alguien de su entorno laboral sabía “algo”. Sin embargo, no está claro si ese “algo” se trataría del ‘ampay’ o de la separación de ambos. Melissa Paredes responde que “no”.

Según reportó el Samuel Suárez, la modelo se contactó con él para contarle “su verdad”. “Conversamos, aproximadamente, por más de media hora pero no me autorizó a difundir nuestra conversación (…) eso no significa que no les voy a contar todo lo que hemos conversado, lo que sí me autorizó a sacar los pantallazos de su versión”, comentó Suárez.

“Para muchos va a cambiar alguna de idea de las cosas que han sucedido, cómo se han dicho. No entiendo por qué no los sacó antes y recién ahora”, agregó.

