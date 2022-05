Bryan Arámbulo remarcó que se quedó sorprendido por toda la gente que lo reconoce en países europeos. Durante una entrevista para el programa ‘Estás en todas’, el joven artista señaló que sea el ‘divo’ de la cumbia y contó parte de su experiencia en el extranjero.

“Hasta subí a los trenes allá en Europa y wao, yo no sabía que iba a ser tan reconocido en Europa. Mucha gente también de nacionalidad peruana que nos siguen por allá. Siempre agradecido con Dios, con cada una de las personas que nos brindan ese xariño, esa experiencia porque para mí eso es nuevo”, señaló.

Sobre los comentarios que hicieron algunos críticos a su forma de andar escoltado por seguridad en sus conciertos, explicó que son los empresarios los que contratan al personal para cuidarlo.

“Yo no soy el divo de la cumbia, yo no lo elegí. Yo no ando con mi perro ni mi gato al costado, los empresarios nos ponen la seguridad y uno no le puede decir que no porque te cierran las puertas”, dijo.

Asimismo, agregó que la fama le llegó de la noche a la mañana, pero él sabe cómo manejarlo. Según precisó, con sus fans es “super chévere”. “Soy super campechano, nada que ver con eso de las botaderas, claro que no”, puntualizó.

