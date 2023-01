El conductor de “Préndete” Kurt Villavicencio y Karla Tarazona presionaron a su compañera Melissa Paredes a que leyera el romántico mensaje de su exesposo Rodrigo Cuba dedicado a Ale Venturo.

Cabe señalar que, el 19 de enero, la empresaria y el deportista cumplieron su primer año de relación, por lo cual se dedicaron emotivos mensajes a través de sus redes sociales.

“Feliz aniversario mi amor. El primero de muchos que están por venir, gracias por ser la mejor compañera que me pudo tocar, por estar conmigo en las buenas, las malas y las peores. Me demostraste que siempre estás conmigo en todo tipo de circunstancias, acompañándome en silencio en los momentos más difíciles, sin ti no lo hubiera logrado. Gracias por llenar mis días con todo el amor que tienes para dar, con cada una de tus locuras.”, escribió Cuba en su cuenta de Instagram.

Al respecto, Villavicencio y Tarazona obligaron a Paredes a que leyera el tierno mensaje del padre de su hija, quien finalmente se animó a hacerlo.

Melissa Paredes arremete contra Rodrigo Cuba: “Creo que ambos somos Piqué”

Tras la controversia, Paredes se unió a ‘challenge’ bailando la nueva canción en TikTok, donde recibió numerosos comentarios comparándola con el exesposo de la artista internacional.

“Ella (Melissa) es Piqué y el Gato es Shakira”, comentó uno de los usuarios, a lo que la modelo respondió: “Creo que ambos somos Piqués”.

En otro se puede leer que un cibernauta le bromea: “Quien engaña a un hombre infiel, tiene mil años de perdón”. “Obvio, uno no hace lo que no se merezca la (otra) persona”, contestó la presentadora de televisión.

