En medio de las críticas que viene recibiendo tras la difusión de las imágenes donde se luce cariñosa con el bailarín Anthony Aranda, Melissa Paredes envió un mensaje de reflexión a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Se suave, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura le gane a tu ternura”, se lee en el mensaje compartió por Paredes en su Storie de Instagram.

Además, compartió un video en donde aparece su pequeña hija Mía al lado de un bebé, ambos juegan.

Tras la difusión de las polémicas imágenes, miles de usuarios han utilizado las redes sociales para criticar a la conductora de “América Hoy”. Sin embargo, la figura pública ha recibido el respaldo de su madre Celia Rodríguez, quien salió en su defensa.

“Nadie conoce las goteras de una casa... hasta que vive dentro. Por eso es mejor, no juzgar”, fue el mensaje que publicó en su historia junto a una imagen de la obra ‘El Principito’. “”Con el tiempo todo se descubre: las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas”, publicó en otro Storie.

Melissa Paredes se defiende

El último jueves 21 de octubre, Melissa Paredes se presentó en “América Hoy” para contar su verdad luego que fuera ampayada en situaciones cariñosas con el bailarín Anthony Aranda.

La presentadora aclaró que se encontraba separada de Rodrigo Cuba desde finales de setiembre y reveló que ambos habían acordado seguir conviviendo por el bienestar de su hija. En ese sentido dijo que se sintió traicionada con el comunicado del futbolista en la que la desmiente respecto a la fecha de su separación.

“Lamentablemente voy a tener que tomar medidas legales, con pruebas porque yo ya no puedo confiar en alguien que dice ser tu amigo, el padre de tu hija, y que diga que todo va a estar bien y de pronto saca un comunicado que dice que se entera hoy”, lamentó.

