Melissa Paredes no soportó que Magaly Medina volviera a mencionar la polémica que vivió con su exesposo Rodrigo Cuba hace algunos años, cuando ambos enfrentaron un proceso legal y fueron alejados de su hija menor.

Según Trome, la actriz envió una carta notarial a la periodista por los comentarios realizados el pasado 9 de diciembre, citando las declaraciones que la periodista pronunció en su programa.

“¿Ya te olvidaste? Fuiste tú quien demandó al papá de tu menor hija, ¿Ya te olvidaste que lo denunciaste? ¿Te olvidaste de la cosa horrible por la que denunciaste al padre de tu hija y después tuviste que retractar y arrepentirte? Por querer ganar un juicio como a de lugar. ¿Te olvidaste, Melissa Paredes?“, citó la exmodelo en la carta notarial que le mandó a Medina.

La actriz sostuvo que las afirmaciones de Magaly son totalmente falsas, pues nunca denunció a Rodrigo Cuba por un hecho aberrante contra su hija menor.

“Si bien es cierto existieron procesos legales como la denuncia a la que hace referencia, debo aclarar que dicha denuncia no fue presentada por mi persona, sino todo lo contrario, se originó a raíz de una denuncia que se presentó en mi contra por la presunta comisión del delito contra el patrimonio-chantaje en agravio de Rodrigo Cuba, la cual fue archivada oportunamente”, manifestó Melissa.

Asimismo, volvió a mencionar a la conductora de televisión, quien afirmó que actuó por venganza debido a que el futbolista no quiso retomar su relación con ella.

“No existe dicha denuncia a la que usted hace referencia, menos menos la supuesta venganza en contra del padre de mi hija por no querer volver conmigo. En consecuencia, sus afirmaciones falsas, imprecisas y malintencionadas perjudican mi honor y buena reputación, al ser una persona con reconocimiento público”, agregó Melissa en el documento.

Posteriormente, le solicitó a Magaly Medina que se rectifique en un plazo de 48 horas; de no hacerlo, se verá obligada a denunciarla penalmente por difamación agravada y a presentar una demanda por indemnización de daños y perjuicios.