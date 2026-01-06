Melissa Paredes atravesó un momento de sentimientos encontrados al reencontrarse con su hija Mía, tras el regreso de la menor de unas breves vacaciones en Disney, viaje que realizó junto a su padre, Rodrigo “Gato” Cuba y Ale Venturo.

La actriz expresó su felicidad por volver a ver a su hija, aunque ese momento se vio opacado al percatarse de un detalle inesperado que le generó sorpresa e incomodidad: el mal corte de cabello de la menor.

El momento quedó grabado en un video que Paredes compartió en sus historias de Instagram, donde se observa el notorio cambio en su expresión al tocar el cabello de su hija. “¡Qué pasó, Dios mío!”, exclamó la influencer de manera espontánea, dejando ver su sorpresa, a lo que la menor respondió con total naturalidad: “¡Me cortaron el pelo!”.

La escena siguió con Melissa dejándose caer sobre la cama, visiblemente sorprendida y desconcertada, mientras su esposo, Anthony Aranda, registraba el momento. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando múltiples comentarios y reacciones, tanto por la expresión de la madre como por la situación.

En un segundo video, Melissa Paredes optó por explicar con mayor detalle lo sucedido y le pidió a su hija que relatara qué ocurrió con su cabello durante el viaje. La influencer contó que, antes de grabar, intentó emparejar el corte. “Ya le corté sus puntitas locas que andaban por ahí”, señaló, evidenciando que buscó una solución momentánea. No obstante, dejó ver su incomodidad al cuestionar la decisión tomada: “No entiendo, ¿no era más fácil ir a una peluquería?”.

Ante el comentario, la pequeña Mía explicó que no pudieron ir a una peluquería porque, según indicó, “los locales no estaban abiertos porque era de noche”. La respuesta no terminó de convencer a Melissa, quien siguió evidenciando su sorpresa, sobre todo al asegurar que el cabello de su hija nunca había tenido problemas de ese tipo.

Luego, la menor, de 8 años, brindó más detalles y reveló que su padre fue quien decidió que le cortaran el cabello debido a que se había enredado. Dicha explicación generó mayor desconcierto en Melissa, quien aseguró que algo así nunca había ocurrido antes con el pelo de su hija. Con evidente incredulidad, la exchica reality preguntó: “¿Lo pagaste tú?”, en un intento por comprender cómo se desarrolló la situación.

La respuesta de Mía fue directa: “No, mi papá. Pensé que me lo iban a cortar ligerito, pero me lo agarró como una colota y me comenzó a cortar”. Cuando la niña contaba lo ocurrido, Melissa evidenciaba indignación, sorpresa y frustración, al no entender por qué Cuba decidió que se realizara un corte de cabello de esa forma.

Pese a su evidente malestar, la actriz procuró mantener la calma y contener a su hija, priorizando su tranquilidad emocional. “Dios mío, vamos a ir donde Bruno a que te lo arregle, amor”, expresó.