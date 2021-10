Hace unos días, la conductora de “América Hoy”, Melissa Paredes, confirmó que tanto ella como su pequeña hija Mía, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba, dieron positivo a coronavirus (COVID-19).

“No quería hablar con ustedes sin tener la certeza que era 100% confirmado COVID-19, si lo es. Estoy en el mismo espacio que Mía porque ambas hemos dado positivo a COVID-19. A ella también le hice la prueba y salió positiva, yo también”, contó Paredes.

“Rodrigo (Cuba, su esposo) no, así que él está aislado en otro espacio y nosotras en otro. Cuando me acerco mucho a Mía uso la mascarilla para reducir la carga viral, es la recomendación que me ha dado el médico y me ha dicho que no me separe de ella porque el estado de ánimo es muy importante”, añadió Melissa en sus stories de Instagram.

LISTA PARA AJERCITARSE

En sus historias de Instagram, la también modelo mostró cómo están sus pulmones tras contagiarse de COVID-19,

“Mi Dr. soñado casi casi que me da de alta! ¡No, mentira! Pero es oficial, ya puedo hacer ejercicios de cardio (...) Les cuento que hoy me maquillé un poquito, es sábado y mi cuerpo lo sabe... sabe que va a seguir encerrada, pero bien maquillada”, se lee en la foto.

Gisela Valcárcel tras suspensión de quinta gala de ‘Reinas del Show’: Parece que hay una tercera ola de COVID-19

Gisela Valcárcel salió ante cámaras y explicó detalles del estado de salud de las personas que contrajeron el coronavirus, asegurando que afortunadamente ninguno ha presentado síntomas fuertes.

“Hace unos días parte del equipo dio positivo a las pruebas Covid. En un primer momento pensamos que era algo aislado, pero corrió muy rápido, y hemos tenido que tomar la decisión de no salir al aire”, acotó.

“No saldremos al aire. (…) En nuestra empresa lo más importante somos nosotros, cada uno de los que hacemos el show”, sostuvo la conductora de televisión tras señalar que ella dio negativo a las pruebas de descarte durante tres días seguidos.