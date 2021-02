Melissa Paredes conmovió a sus seguidores en las redes sociales al contar que sufrió la pérdida de un familiar querido en el Día de San Valentín.

MIRA AQUÍ: Ethel Pozo pide encender filtro para Janet Barboza

A través de sus historias de Instagram, la conductora de ‘América Hoy’ lamentó que su tía haya perdido la batalla contra el nuevo coronavirus.

“Me dijeron que partiste hace una hora y es tan difícil de creer. Hace unos días había mejoría pero con este virus desgraciado no se sabe”, comentó Melissa Paredes.

Asimismo, la esposa del futbolista Rodrigo Cuba señaló que es triste no poder acompañar a su familia en estos momentos difíciles debido a la pandemia del COVID-19.

“Es tan triste no poder acompañar tu cuerpo, no poder acompañar a tus hijos, no poder estar ahí para decirte adiós como te mereces. Te quiero tía! Te mando un beso al cielo! Aunque aún no lo pueda creer sé que estás al lado de Dios. Sé que estás en paz. Estoy sin palabras. Dios nos dé consuelo a toda la familia, sobre todo a tus hijos, nieto y hermanos”, agregó en su extenso mensaje.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes rompe en llanto por sorpresa de su esposo Rodrigo Cuba en el Día del Amor

Melissa Paredes rompe en llanto por su esposo de Rodrigo Cuba por el Día del Amor