La joven actriz Merly Morello relató uno de los momentos más difíciles que le toco vivir tras perder a un familiar por una enfermedad.

Durante una entrevista, para “Reporte Semanal”, la artista de dieciocho años señaló que es de una familia pequeña, por lo que la ausencia del hermano de su madre, significó un gran cambio en su infancia.

“Han pasado ya casi once años, falleció de cáncer y desde que murió toda la vida se volvió súper compleja. Bancarrota, no (había) dinero, nos tuvimos que mudar a un cuarto y éramos tres. No pudimos seguir pagando, debíamos como un año de colegio”, expresó Morello.

La ex actriz de “De vuelta al barrio” confesó que tuvo que dejar su afición al tenis tras los problemas económicos. “Yo desde muy pequeña tuve las cosas muy claras en mi vida, quise ser tenista y a los once fue a lo que me dediqué. Cuando me quitan eso, me quitan mi pasión y yo digo: ‘¿para qué sirvo?’”, mencionó.

Sin embargo, según señaló el informe, la joven artista consiguió una beca para tomar clases de baile y, posteriormente, una amiga la convenció de estudiar actuación.

Merly Morello aclara que no tiene un romance con la actriz española a quien llama “novia”

Tras desatar todo tipo de comentarios entre los internautas, Morello desmintió tener un romance con su amiga y actriz Alex Béjar, y explicó por qué la llama ‘novia’.

“Amix, Alex y yo somos muy buenas amigas. Nos decimos novia una a la otra, porque éramos novias en la película que grabamos este año (2022)”, explicó la exintegrante de “Chapa tu money”.

“No pensé que lo tomarían tan literal porque subí historias con ella llamándola así en abril, jajaja”, añadió, aclarando así que con la joven española solo tiene una buena amistad.

