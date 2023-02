Eddy Hidalgo, más conocido como Mero Loco, acaba de expresar en una entrevista que desea volver con Susy Díaz, ya que él afirma que es el único hombre que más ha amado.

“Necesito conversar con ella. Yo quiero volver con Susy (...) el único hombre que más amó soy yo, pero la gente le mete chismes, le quieren sacar provecho”, expresó Mero Loco para El Popular.

Merco Loco también afirmó que durante el tiempo en el que estuvo con Susy no le pidió nada. “Yo vivo del trabajo. ¿Quiero preguntarle si en los 13 años alguna vez le he quitado algo como sus ex? Todos le han sacado provecho”.

Susy Díaz sobre su expareja Mero Loco: “Me utilizó para hacer famosa su cevichería, ahora está en nada”

Susy Díaz fue una de las invitadas al programa de Milagros Leiva, donde contó diversos pasajes de su vida que pasó con sus exparejas, entre ellos, el popular ‘Mero Loco’.

“Sí, yo creo que el ‘Mero Loco’ me utilizó para que se vuelva famosa su cevichería y vender bastante ceviche, porque, desde que me separé de él, ya está en nada”, contó Susy Díaz.

“Andy V se volvió famoso, se pegó a mí, lo conocí en canal 9, grabando Vidas Extremas, y me persiguió, me pidió mi teléfono y sabiendo que tenía una relación con el Mero Loco, se metió y se volvió famoso, que es lo que quería”, acotó.

