Susy Díaz fue una de las invitadas al programa de Milagros Leiva, donde contó diversos pasajes de su vida que pasó con sus exparejas, entre ellos, el popular ‘Mero Loco’

“Sí, yo creo que el ‘Mero Loco’ me utilizó para que se vuelva famosa su cevichería y vender bastante ceviche, porque, desde que me separé de él, ya está en nada”, contó Susy Díaz.

“Andy V se volvió famoso, se pegó a mí, lo conocí en canal 9, grabando Vidas Extremas, y me persiguió, me pidió mi teléfono y sabiendo que tenía una relación con el Mero Loco, se metió y se volvió famoso, que es lo que quería”, acotó.

Luego continuó con: “me he casado dos veces, se quieren casar otra vez conmigo, pero yo ya no, en vez de dar el sí, doy el no. Me voy corriendo, ya no me quiero casar, ahora estoy mejor, tranquila. Ahora sí cumplo el mandamiento número siete: no cometerás actos impuros”.

