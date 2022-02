Las integrantes de ‘Esto es guerra’, Micheille Soifer y Rosángela Espinoza recordaron su época de enemigas y se enviaron duros dardos durante la última emisión del reality. Mientras Rosángela minimizó su carrera como cantante, Michelle le dijo que solo sabía hacer Tik Toks.

Ante esta guerra de dimes y direstes que al parecer recién está empezando, Micheille salió al frente para defender su carrera musical ante las cámaras de América Espectáculos.

“No va a desmerecer mi carrera como artista y como cantante, todo el mundo está viendo mi trabajo impecable junto a mi disquera, entonces ella no va a tratar de poner en tela de juicio mi trabajo. Yo no pongo en tela de juicio sus estudios, por lo tanto, cada uno que respete lo suyo”, señaló fastidiada Micheille Soifer

“Yo he venido aquí a disfrutar del aniversario de los 10 años de ‘Esto es guerra’, si compito o no eS problema mío, que ella vaya a agarrarse los pelos con otra cosa”, añadió la cantante.

Sin embargo, Rosángela no se quedó callada y también se defendió señalando estar más que feliz porque los Tik Toks le salen muy bien.

“Cuando no cierras el pasado, eso pasa, se ha quedado en Cobras y Leones y sabemos que hoy el público quiere el versus de siempre: Guerreros versus Combatientes... A mí no me afecta para nada (que Michelle diga que solo sabe hacer Tik Toks) y sí me salen bien los Tik Toks, hay que ser buena en algo”, manifestó entre risas Espinoza.

