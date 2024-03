En el Día de la Mujer, la popular cantante Milagritos Díaz de la agrupación Corazón Serrano detalló momentos que le tocaron vivir antes de su ingreso a ser la cantante de esta orquesta.

Fue a través de un video al programa “Quéntamelo todo”, donde contó detalles de quién la impulsó en su carrera como cantante, siendo un ejemplo de que los sueños pueden cumplirse.

“Siempre soñé estar donde estoy, desde pequeña me fascinaba esta grupo, escuchaba y tarareaba estas canciones y les cuento que fue mi madre quién descubrió mi gran talento vocal y me apoyó siempre, me empezó a comprar CD de música de Corazón Serrano, me puso videos de todos lados, me llenó de música ”, reveló la joven cumbiambera.

La cantante Milagros Díaz además reveló que canta desde que tenía 8 años de edad, y desde entonces ha trabajado en diferentes orquestas digitales sin hacerlo de manera presencial.

LANZAN NUEVO MIX

Los temas “Mix Corazón mentiroso” y “Mix Zúmbalo”, son las canciones que se han convertido en dos de los temas más aclamados por los miles de fans de la agrupación Corazón Serrano en los últimos meses con millones de reproducciones en YouTube.

Pero los admiradores de esta agrupación ya comienza a expresar su emoción por un próximo estreno de otro Mix, que será dado por Corazón Serrano a través de un clip de esta canción.

Fue luego de la celebración de los festejos por los 31 años de creación de la orquesta de los hermanos Guerrero-Neira, luego que fuera aclamado públicamente el “Mix Zúmbalo 2″ en las voces de Lesly Águila y Milagritos Díaz.

Este tema hizo que Edwin Guerrero Neira contara a los fans, que el compositor Luis Alva había quedado muy impresionado por la acogida del “Mix Zúmbalo” en la voz de Kiara Lozano, por lo que le había pedido hacer el “Mix Zúmbalo 2″.