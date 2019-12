Tal como lo había adelantado, la periodista Milagros Leiva se alejó -este viernes- de la conducción de ATV Noticias edición matinal para asumir nuevos retos.

La mujer de prensa se animó a brindar algunas palabras de agradecimiento a los televidentes quienes la acompañaron cada mañana durante los últimos años. Además, sostuvo que amplió sus conocimientos durante el tiempo que estuvo frente al matutino.

Incluso, dijo que aprendió que no debía llorar en televisión, ya que fue troleada. “Gracias a ustedes he aprendido que nunca más debo llorar en televisión, porque me han troleado de manera inimaginable”, expresó.

Sin embargo, indicó que no se arrepiente por haberlo hecho, ya que se había conmovido con el caso de la pareja chilena que fue detenida en el Perú.

“Pero no me arrepiento de haber llorado por esa pareja de chilenos que fueron encerrados de manera injusta, porque solo habían soñado con ser papás. Prefiero llorar a robar, prefiero ser sensible que indecente”, manifestó.

En otro momento, Milagros Leiva recordó que cuando llegó a ATV Noticias no sabía quién era ‘Paco’ Bazán, el conductor del bloque deportivo, y dijo que sintió vergüenza por ello.

“Quiero llamar a mi amigo. Lo quiero mucho a ‘Paco’ Bazán...Yo no lo conocía, el primer día que me puse al frente, llegó Paco Bazán para hacer el bloque deportivo. Sentí una vergüenza porque no sabía quien era”, confesó.

Al ingresar al estudio, ‘Paco’ Bazán sorprendió a Milagros Leiva con una canción ranchera que la entonó acompañado de un grupo de mariachis.