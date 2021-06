Tras su ingreso al programa ‘Reinas del Show’, Milena Zárate habló de su enemistad con la también participante y conductora Janet Barboza, a quien calificó de “hipócrita, pedante y oportunista”.

“Estoy feliz que me hayan convocado y agradecida con Gisela Valcárcel por tenerme en cuenta. Tuve pocas horas de ensayos (para su primera presentación) porque recién había regresado de Colombia y se me complicó (ensayar) por un tema de salud. Ahora tengo toda una semana para ensayar y no voy a parar hasta llegar a la final. Es mi gran oportunidad para brillar y demostrar mi talento”, señaló la colombiana a Trome tras su primera presentación en la pista de Gisela Valcárcel.

Asimismo, Milena Zárate contó que no saludó a Janet Barboza en la competencia de baile, pues hasta ahora recuerda las fuertes acusaciones que hizo la popular ‘Rulitos’ en su contra.

“Que la voy a saludar a esa ‘chucky’, tú sabes que no soy hipócrita. Soy muy respetuosa, es mi compañera, pero hasta ahí nomás. Trato de ignorarla y no me gusta que esté ahí porque su presencia me incomoda”, señaló.

“Me parece una persona pedante, antipática y oportunista. Antes despotricaba de la misma Gisela (Valcárcel) y ahora le dice ‘mi reina’. La hipocresía le sale por los poros y por las mismas extensiones muertas que tiene”, agregó la expareja de Edwin Sierra.

Finalmente, Milena Zárate manifestó que espera que Janet Barboza le pida disculpas antes de que haya algún acercamientos entre ellas.

“No soy Dios para perdonar a nadie, pero creo que merezco unas disculpas porque las acusaciones que me hizo fueron fuertes. Uno tiene que tener cuidado cuando está frente a un medio de comunicación, no cualquier payasa que se para frente a una cámara puede hacer payasadas. Todo tiene un límite”, sentenció.

