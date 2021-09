Santi Lesmes y Milena Zárate protagonizaron tensos momentos en la tercera gala de “Reinas del Show” a tal punto que la bailarina abandonó la pista de baile entre lágrimas antes de presentar su coreografía.

“Él dijo que lo único que conoce de mi es la novela de que mi hermana me quitó a mi marido, y eso no se hace, porque con la familia no se juega, porque si él está aquí y lanza un calificativo de esa manera debe aprender a recibir”, cuestionó la también cantante.

Milena Zárate exigió unas disculpas por parte de Santi Lesmes, pero al no recibirlas, se fue llorando de la pista de baile. “Me disculpas Gisela yo no puedo bailar así, la gente sola va sacar sus propias conclusiones de esto que acabas de hacer”, señaló antes de abandonar el set.

LO QUE DIJO ÉL FUE MUY BAJO

En conversaciones con la prensa, Milena comentó que los comentarios de Santi Lesmes fueron muy bajos y no le aceptaría alguna disculpa del español,

“Me parece muy bajo lo que hizo, muy bajo de su parte como se lo comenté, Sí le puse su calificativo porque se lo merece, eso no se hace y él es un jurado que está en una competencia y yo creo que debe de guardar cierta postura”, comentó Milena

Luego continuó con: “A mí dime lo que quieras, me puedes parar de cabeza y yo también te paro de cabeza, porque tengo lengua (...) lo que hizo fue muy bajo, no se metió conmigo, sino con mi familia, con mi hija y él no es nadie para venir a decirle a mi hija lo que yo he preferido mantener ahí”.

