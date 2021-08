La cantante colombiana, Milena Zárate, lloró de manera desconsolada al enterarse que su ahora expareja Augusto Barrera, se luce muy contento y cariñoso con la bailarina Yuleisy Hurtado.

La artista y también expareja de Edwin Sierra, se mostró decepcionada al ver que el futbolista Augusto Barrera la cambio rápido por otra mujer.

En el programa ‘Amor y Fuego’ que emite Willax TV aseguró que ahora sí ya no quiere saber más de su expareja. “No sé a que se deba que lo haga ahorita, no sé a quién quiere beneficiar o qué es lo que quieren hacer. No quiero saber nada de él ¡Así de fácil!”, dijo muy afectada Milena Zárate.

En medio del llanto, la integrante de ‘Reinas del Show’ insistió que le causa sorpresa que el futbolista decidiera rápidamente olvidarla y tener otra relación.

“No sé en qué relación estaba él y en la que estaba yo . Me sorprende la facilidad que tiene de voltear la página. Que hagan ellos lo que quieran, me tiene sin cuidado. Ya he estado en muchos circos, siempre los monos se me quieren colgar. Es un tema que a mi sí me afecta”, dijo.

Como se recuerda, Milena Zárate anunció el último sábado en ‘Reinas del Show’ su separación del futbolista; incluso dijo que el motivo de la separación es el bailarín Oreykel Hidalgo, de quien su ex tenía celos.

Milena Zárate y el futbolista Augusto Barrera (Foto: @milenazaratedmk)

