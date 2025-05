En la última edición de América Espectáculos, Milena Zárate compartió detalles de la entrevista que ofreció a la Chola Chabuca y también reveló cómo fue el reciente encuentro con su hermana Greissy Ortega, quien, según información difundida por Magaly Medina, la habría escupido.

“La entrevista que me hizo la Chola fue bastante emotiva, bastante real y salí muy contenta porque se pudo reflejar algo que la gente desconoce, la gente no conoce nada de mí...”, dijo la colombiana.

También habló de Jonathan Maicelo

Luego continuó con: “la grabé, lo tengo, se lo hice saber a la producción. Por si acaso, si llega a salir con alguna mentira, la tengo grabada desde que me bajé de mi camioneta hasta que me subí a mi camioneta, porque hay menores encima ahí, porque ella está gestando”.

Milena dejó en claro que la agresión fue delante de los hijos de su hermana.

“ La agresión de ella fue con los menores al lado, por mi lado no, solo me quedé quieta escuchando , no... no te voy a decir que yo llegué a felicitarla o a invitarla a que nos tomemos un té, no y que no involucre a los niños, me acerqué a pedírselo, pero aprovechó la oportunidad que empezó a salir gente para hacer todo su show , todo su drama y ahí se desencadena otro tipo de cosas”, contó.