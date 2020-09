La modelo y actriz Milett Figueroa denunció a través de sus redes sociales que varias cuentas falsas vienen utilizando su imagen y fotografías para estafar a sus seguidores.

A través de Instagram, Milett Figueroa advirtió a sus seguidores que personas inescrupulosas usan sus fotografías para engañar a incautos usuarios de esa red social.

“Quiero hacer pública una denuncia para proteger a mis seguidores y mi imagen. Mi nombre, mis fotos están siendo utilizados para estafar a gente que cree que esta cuenta es mía ofreciéndoles productos y cobrando por publicidad . Utilizan mi imagen a pesar de haber avisado que mi cuenta es verificada”, indicó.

Además, en sus historias de Instagram aseguró que su cuenta está verificada. “Hace un buen tiempo vengo comunicándoles que todas mis cuentas están verificadas, no tengo cuentas alternas. Me da mucho coraje tener que recibir noticias de gente que está siendo estafada a pesar de que yo avisé de antemano que esa cuenta no es mía”, se lee.

La modelo, quien soltera, lamentó que algunos de sus seguidores sean víctimas de estafadores e incluso mostró una conversación de una estafa sobre la compra de un celular.

