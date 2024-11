La modelo peruano Milett Figueroa y actual jurado del programa argentino Cantando 2024, fue entrevistada y reveló que pese a que nunca se imagino casada ni con hijos, esto ha cambiado desde que conoció a Marcelo Tinelli.

“Nunca me he imaginado ni casada ni teniendo tantos hijos, pero sí me pasa con Marcelo, como lo veo tan familiar y tan bien con sus hijos, como tan buen papá que me dan ganas de tener hijos. Él cuando me vio por primera vez se enamoró, dijo que fue a primera vista, yo no le creía para nada, pensé que era un cuento más, pero me lo demostró con acciones, que realmente quería estar conmigo”, dijo en el programa radial del periodista Marcelo Pollino.

Sin embargo, por el momento -señala- quiere disfrutar al máximo de la relación.

“Me pasa que con él ya lo hemos conversado esto y yo me cuido porque para tener un hijo, se tiene que planificar, tiene que haber un momento preciso, que para mí todo se tiene que conversar y planificarse. Hoy queremos disfrutar de nuestra relación, de nuestro presente, de nuestro momento”, contó la también actriz.

Millet Figueroa desea tener hijos con Marcelo Tinelli

