Milett Figueroa fue eliminada de El Artista del Año, ya que desafinó en varias ocasiones al cantar el tema “Fama”, de Danna Paola. Además, el jurado criticó la presentación de Dalia Durán, expareja de John Kelvin, ya que fue convocada para reforzar la la también modelo, pero su presencia pasó desapercibida.

“Cuando algún artista tiene una debilidad, el apoyo que traen tiene que ayudar, y yo nunca me di cuenta que estaba en el escenario, no sentí que la apoyó”, comentó Tilsa Lozano.

“Producción se encargó de traerla”

Sobre la participación de Dalia Durán, Millet comentó que ella no invitó a la expareja de John Kelvin a que sea su refuerzo y de esa manera, pueda superar la sentencia.

“Tuve un error, no me concentré, no respiré bien. Debido de versionar la canción, pero fue muy difícil. No me voy a arrepentir de nada”, comentó Millet a la prensa.

Luego continuó con: “es muy alegre, realmente producción se encarga de traer los refuerzo, agardezco que haya venido, pero ya está hecho”.

La participante de "El Artista del Año", Milett Figueroa, no tuvo una buena presentación en la semifinal de la competencia. El jurado criticó su performance y la calificó con un puntaje bajo. ( Fuente: América Tv)

“El camino no acaba aquí”

La modelo y actriz perdió ante su contrincante, Pamela Franco, luego de que el jurado decidiera unánimemente salvar a la pareja de Christian Domínguez.

“Este es un escalón más para mí, el camino no acaba aquí. Yo seguiré estudiando, seguiré preparándome”, comentó Milett Figueroa al conocer que ya no seguirá en la competencia.

A pesar de haber realizado su mayor esfuerzo, Milett Figueroa no pudo imponerse a Pamela Franco y fue eliminada por el jurado. (Fuente: América TV)

