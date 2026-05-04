El artista argentino Milo J presentó su esperado Tiny Desk en NPR, consolidando su proyección internacional con una propuesta que fusiona tradición y contemporaneidad.

A sus 19 años, el músico llevó al reconocido formato global un repertorio que conecta el folklore latinoamericano con sonidos actuales, acompañado por la murga uruguaya Agarrate Catalina.

Un set que mezcla raíces y actualidad

La presentación incluyó temas de su más reciente álbum La vida era más corta (2025), junto a piezas inéditas, en un recorrido musical que integra géneros como:

Chacarera

Zamba

Murga

Nueva canción latinoamericana

El resultado es una propuesta que refleja la diversidad cultural del Río de la Plata y su evolución hacia el siglo XXI.

Una puesta cargada de simbolismo

El escenario del Tiny Desk fue transformado en un espacio con fuerte identidad cultural.

Entre los elementos destacados estuvieron:

Referencias a la cultura popular argentina

Símbolos históricos y sociales

Objetos vinculados al folklore y la memoria

Cada elemento funcionó como una declaración de pertenencia y contexto, llevando una narrativa más allá de la música.

Colaboraciones y legado musical

El set incluyó una colaboración con Silvio Rodríguez, además de influencias de figuras clave de la música latinoamericana como:

Mercedes Sosa

Violeta Parra

Estas referencias evidencian el diálogo entre generaciones que caracteriza la propuesta del artista.

Un hito en su carrera

El Tiny Desk representa un punto de inflexión para Milo J, quien consolida su presencia en el circuito global.

Más allá del logro individual, la presentación destaca por visibilizar una identidad latinoamericana en un escenario internacional de alto alcance.