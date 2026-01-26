El cantante puertorriqueño Moa Rivera inicia el 2026 con el estreno de La Carrera, un nuevo sencillo que lo une por primera vez en la salsa con su padre, el icónico Jerry Rivera.

La canción propone una historia cargada de tensión, emoción y adrenalina, donde una competencia entre dos personajes se convierte en metáfora del orgullo, la determinación y el choque de carácter.

Producción y concepto del nuevo sencillo

“La Carrera” fue producida por Gerardo Rivera (Moa) y cuenta con arreglos de Ramón Sánchez. El tema desarrolla una narrativa de confrontación que pone a prueba los límites de sus protagonistas, utilizando una carrera real como símbolo del conflicto emocional.

Esta idea se traslada de forma literal al videoclip oficial, dirigido por Raymond Ortiz, conocido como “Timeline”, y grabado en la pista de Salinas, en Puerto Rico. En el audiovisual, Moa Rivera y Jerry Rivera se enfrentan en una intensa carrera marcada por la velocidad y la estrategia.

Una colaboración que une generaciones

Más allá de la historia que plantea el single, “La Carrera” destaca por ser la primera vez que Moa Rivera y Jerry Rivera comparten micrófono en una producción de salsa, celebrando el vínculo familiar y el respeto artístico entre ambos.

La colaboración resalta la fuerza interpretativa de Jerry Rivera y la identidad que Moa viene consolidando dentro de la salsa contemporánea, logrando una combinación que conecta generaciones y públicos diversos.

Disponible en plataformas digitales

“La Carrera” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, junto con su videoclip oficial grabado íntegramente en Puerto Rico, marcando un nuevo hito en la carrera de Moa Rivera.