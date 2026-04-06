El reconocido grupo vocal español Mocedades llegará a Lima con su espectáculo Mocedades Sinfónico, un concierto especial programado para el sábado 23 de mayo a las 8:00 p. m. en el Auditorio del Colegio San Agustín.

El evento forma parte de las celebraciones por el mes de la madre, ofreciendo una propuesta musical que combina nostalgia, romanticismo y arreglos sinfónicos.

Las entradas para el espectáculo están disponibles a través de la plataforma Passline.

Éxitos históricos sonarán en formato sinfónico

Durante el concierto, el público podrá escuchar algunos de los temas más representativos del repertorio del grupo, entre ellos:

Eres Tú

Tómame o Déjame

Amor de Hombre

Secretaria

Estas canciones serán interpretadas junto a más de 30 músicos en escena, integrando la sonoridad vocal característica del grupo con el acompañamiento de una orquesta sinfónica.

El formato busca ofrecer una experiencia musical distinta, resaltando la fuerza emocional de los clásicos que han marcado generaciones.

Una gira internacional que llega a Perú

El espectáculo forma parte de una etapa internacional que ha llevado a Mocedades a escenarios de Europa y México, consolidando su vigencia dentro de la música en español.

Con décadas de trayectoria, el grupo es considerado uno de los referentes históricos de la música romántica hispana, con canciones que han trascendido generaciones.

La presentación en Lima promete ser una velada dedicada a la memoria musical y a la celebración familiar en el mes dedicado a las madres.