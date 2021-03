La imitadora de Mon Laferte en ‘Yo Soy’, Oriana Montero, sorprendió al no regresar a la semifinal de la segunda temporada de ‘Yo Soy: grandes batallas’, pese a que fue una de las favoritas del jurado durante varios programas.

La cantante peruana se dirigió a sus seguidores para explicar por qué es que decidió no volver a la competencia de imitación.

“Quiero que sepan que después de salir de ‘Yo Soy: Grandes batallas’ me encontré con varias propuestas de trabajo musical. Aparte tuve un ultimátum de parte del estudio con el que me comprometí desde diciembre a grabar los temas que vengo realizando”, contó Oriana Montero.

Asimismo, la imitadora de Mon Laferte señaló que no ha sido nada fácil comenzar su carrera como solista y que le costó “sudor y lágrimas” no estar en la final del programa de Latina.

“Después de salir del programa me comprometí con mi carrera y quiero dejar en claro que apenas me convocaron para ‘Yo Soy’, yo decidí informarles de todos estos compromisos. (...) Decidí ponerle más seriedad a mi trabajo. Me cuesta sudor y lágrimas no estar en la final (de Yo Soy)”, agregó Oriana.

Finalmente, Oriana Montero manifestó que extraña a sus compañeros de la competencia y que les desea lo mejor en esta final de ‘Yo Soy: grandes batallas’.

